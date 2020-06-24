حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ«اليوم العالمي للفلامنجو»

المصدر: العين - وام

تحتفي حديقة الحيوانات بالعين بـ«اليوم العالمي للفلامنجو» والذي يصادف 23 يونيو من كل عام.

ويعتبر الفلامنجو «النحام» إحدى المجموعات الحيوانية الأساسية في الحديقة والتي واكبت مسيرتها منذ إنشائها عام 1968، حيث كانت البداية مع مجموعة بسيطة تضاعفت اليوم حتى بلغت 89 طائراً من 3 أنواع هي، «التشيلي والكبير والصغير».

وتضم الحديقة 3 بحيرات للفلامنجو يجدها الزائر في مواقع مختلفة تم توزيعها بناء على أنواعها حيث تستقبل الطيور الزائر بشكلها المميز الذي يجعلها واحدة من أجمل الطيور في العالم.

ويصنف الفلامنجو التشيلي والصغير على أنه قريب من التهديد حسب القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، وذلك نتيجة لانحسار موائله الطبيعية بسبب الأنشطة البشرية.

ويحظى الفلامنجو في حديقة الحيوانات بالعين بأهمية بالغة من حيث رعايته وحمايته وكذلك استقطاب أعداد متنوعة كان آخرها 20 طائراً تم إحضارها عام 2014 للحديقة في تعاون مشترك مع إمارة دبي التي تتزين شواطئها ومحمياتها بطيور الفلامنجو.

ويعتبر الفلامنجو من الطيور التي يكثر وجودها على الشواطئ المفتوحة والمسطحات المائية ومناطق القرم والبحيرات والمناطق الرطبة الداخلية أحياناً، وتقضي وقتها في البحيرات الساحلية والداخلية مهاجرة ومستوطنة في أنحاء مختلفة من العالم أشهرها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وبارجواي بالإضافة إلى بيرو وأورجواي، وبعضها تتواجد في أفريقيا وآسيا وعدد منها في منطقة الشرق الأوسط.

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