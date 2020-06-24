بلدية أبوظبي تنفذ حملات توعية بآثار ظاهرة السكن العشوائي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد حملات توعية في أبوظبي وضواحيها تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بآثار ظاهرة السكن العشوائي والتكدس السكاني، وتوضيح القوانين واللوائح المنظمة لإشغال الوحدات السكنية بالشكل الذي يحقق لجميع السكان الصحة العامة والسلامة، والاعتماد على المسكن الملائم والمتوافق مع المعايير الصحية والسلامة العامة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الحملات التي بدأت في 14 يونيو الجاري ستستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وحول أهداف الحملات أكدت البلدية أن «الحملات تستهدف إيجاد حلول لهذه الظاهرة، وتقليل نسبة الآثار السلبية الناتجة عن السكن العشوائي غير المتطابق مع المعايير الصحية والسلامة، وكذلك توعية أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم العامة، وتوفير ظروف العيش الكريم لهم، والمحافظة على مظهر المدينة، ورفع مستوى التثقيف المجتمعي لدى المستأجرين وخصوصاً في مجال تعريفهم بالقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم السكن واستخدام الوحدات السكنية بالشكل الأمثل، وترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده».

وتحرص هذه الحملات على مكافحة هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية في النسيج الاجتماعي، حيث تحدث ضغطاً على الخدمات وعبئاً اقتصادياً، وتشويهاً لمظهر المدينة.

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