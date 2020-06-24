شرطة دبي: الأسرة خط دفاعنا الأول في حربنا على المخدرات

المصدر: دبي - البيان

تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 من شهر يونيو كل عام، تحت شعار «ملتزمون يا وطن ولا للمخدرات»، مرسخة مكانة الأسرة خط دفاعنا الأول في حربنا على «السموم» المدمرة، مؤكدة أن جائحة «كورونا» لم تؤثر على منهج العمل وآلياته التي صُممت لتكون مستدامة.

تحديات

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام، يأتي في ظل تحد كبير وهو جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال: إن مشكلة الاتجار بالمخدرات تعد واحداً من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ولكن ورغم كل الصعوبات التي برزت على السطح بسبب هذه الجائحة، إلا أننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص، عبر تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة.

وتابع معاليه: إن مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، والذي شكل بالقرار الوزاري في شهر مارس عام 2016، الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لم يتوان منذ اليوم الأول في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واستطعنا خلال السنوات الأربع لتشكيله من تحقيق إنجازات كبيرة ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم المخدرات.

شكر

من جانبه، وجه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رسالة شكر وامتنان للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ودعمها للأجهزة الأمنية والشرطية للتصدي لهذه الآفة والقبض على المهربين والمروجين وتجار المخدرات، حفاظاً على الشباب وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع، مؤكداً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي برجالها وذكائها التقني وذراعها التوعوية الإبداعية المتمثلة في مركز حماية الدولي، ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والإضرار بشبابه عبر إيقاعه بفخ الإدمان.

تكامل

وتابع معاليه: تعمل جميع الإدارات في القيادة العامة لشرطة دبي بشكل تكاملي لترسيخ الأمن في المجتمع، وكمثال على ذلك التعاون الكبير بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة بإدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي، تم حجب 14 حساباً لترويج المخدرات منذ بداية 2017 ولغاية 2019، كما رصدت منظومة «eCrime» الذكية منذ بداية يناير 2020 ولغاية شهر مايو الماضي 10 حسابات لترويج المخدرات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» و«سناب شات» و«تويتر» و«فيسبوك»، الأمر الذي يستدعي الحذر وإحاطة أبنائنا بالحماية والتوجيه.

ومن بين الحسابات التي رصدتها شرطة دبي، حساب لتاجر مخدرات عبر «انستغرام» يتابعه 1600 شخص، يحتوي الحساب على مقطع فيديو واحد لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية مع خدمة التوصيل، ورغم حذره وحرصه الشديد إلا أننا نجحنا في كشف خيوط هويته وضبطه، كما تم أيضاً رصد حساب على «سناب شات» لآسيوي يستدرج الشباب بأسلوب احتيالي جديد، حيث يطلب منهم تحويل مبالغ مالية للحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولدى حصوله على المال يختفي كلياً، وبعد عمليات التتبع والرصد اتضح أنه خارج الدولة، وهو ما يتطلب من أولياء الأمور حرصاً مضاعفاً واهتماماً بشؤون أبنائهم، وعدم التردد بالتواصل مع الجهات المعنية.

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