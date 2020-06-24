إماراتيتان جاهزتان للعمل في قطاع الفضاء المحلّي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أكملت فتاتان إماراتيتان برنامج التدريب الأولي في مجال الفضاء والذي تم بتنظيم من بي أيه إي سيستمز وشركة مبادلة للاستثمار بالمملكة المتحدة، إذ أمضت أشواق صالح ومريم النعيمي 6 أشهر في الفترة ما بين سبتمبر 2019 وحتى مارس من العام الجاري، في مختبرات بي أيه إي سيستمز للذكاء التطبيقي (AI) ذات الشهرة العالمية في تشيلمسفورد، إسيكس، وهي المدينة التي تم فيها اختراع الراديو، وقد عادتا إلى الإمارات وهما على استعداد لبدء العمل في قطاع الفضاء الذي يشهد ازدهاراً لافتاً.

وتتزامن عودة أشواق ومريم إلى الإمارات مع اليوم العالمي لعمل المرأة في الهندسة، والذي يسلط الضوء هذا العام على مساهمة المهندسات في تشكيل عالمنا وجعل كوكب الأرض «مكاناً أفضل وأكثر أماناً وابتكاراً».

وقالت فاطمة المرزوقي، رئيس قسم التوطين في مبادلة: «استفادت أشواق ومريم استفادة كبيرة من فترة التدريب، وقدمتا مستوى عالياً من الأداء يؤهلهما لتقديم مساهمة قيمة لدولة الإمارات وطموحاتها في مجال الفضاء».وقد عملت أشواق ومريم خلال البرنامج، جنباً إلى جنب مع كبار مهندسي الفضاء في مختبرات الذكاء التطبيقي، وشاركتا في إجراء أبحاث متقدمة وتطوير تكنولوجيا رائدة.

وبالإضافة إلى تجربتهما المهنية، شاركت أشواق ومريم أيضاً ببعض الأنشطة الثقافية والتجارية في مختلف مناطق المملكة المتحدة، والتي شملت زيارات إلى مركز ساري للفضاء ومعرض دي إس إي آي في لندن.

وركز المشروع الرئيسي لأشواق خلال برنامج التدريب على تصميم وحدة مصفوفة تبديل لمعالج التتبع والقياس عن بعد والقيادة (TTCP)، أما مريم فقد ركز مشروعها على كتابة برنامج لتقسيم البيانات وتطلب تعلّم نظام تشغيل جديد تماماً.

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