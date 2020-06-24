«أولياء أمور طلبة دبا الحصن»: رسالة حاكم الشارقة تمثل حرص أب على سلامة أبنائه

أكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم أن رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمثابة حرص من أب على سلامة أبنائه في القطاع الحكومي.

وأشاد بجهود حاكم الشارقة ووصفه بأب حانٍ عطوف على أبنائه فكلماته في رسالته تبث روح الحماس والمثابرة والتشجيع على العمل الجاد.

وقال رشود: «بلا شك أن الجميع تلقى هذه الرسالة لتكون نبراساً لكل موظف بمدى حرص القيادة على سلامتهم، فرسالة سموه لم تخلُ من النصح والإرشاد من أجل سلامة الجميع، حفظك الله يا سلطان الخير والإنسانية والعلم والثقافة، فالجميع بكل تأكيد كل موظف في الشارقة يحتفظ برسالتك ويضعها في برواز لتبقى على مر الأزمان، دمتم جميعاً للوطن أصحاء ودمتم للوطن أوفياء».

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