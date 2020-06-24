الإمارات ترسل 11 طناً مساعدات طبية إلى تايلاند

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس طائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى تايلاند، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستفيد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. ويأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة «كوفيد- 19».

وقال سيف عبدالله محمد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تايلاند:«ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند بعلاقات تاريخية متميزة، حيث مضى نحو 45 عاماً على بدء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات».

وأضاف:«يأتي إرسال المساعدات الطبية ليؤكد حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير وترسيخ العلاقات وتوطيدها على كافة الأصعدة مع تايلاند، خاصة في مجال الصحة والوقاية، ولدعم جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء الوباء».

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت حتى اليوم، أكثر من 956 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 956 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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