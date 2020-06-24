17812 مستفيداً من خدمات «إسلامية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

بلغ عدد المستفيدين من خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حتى شهر مايو الماضي 17 ألفاً و812 مستفيداً حصلوا على 54 خدمة متنوعة وفرتها الدائرة في مختلف قطاعاتها.

وقال عادل مطر مدير إدارة خدمة المتعاملين إن الدائرة تعمل لتتوافق مع متطلبات العصر المتغيرة وتوقعات المتعامل للاستمرار في تحقيق الاحترافية في العمل.

من جانبها أوضحت هاجر السويدي رئيس قسم علاقات المتعاملين أنه تم استقبال الخدمات الـ54 عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومراكز تعهيد ومركز الاتصال والمراكز التخصصية إضافة إلى قنوات أخرى.

وأفادت السويدي أن أكثر الخدمات إقبالاً خلال الفترة السابقة كانت طلب إصدار فتوى بمعدل 10 آلاف و873 نتيجة تزامن الفترة مع دخول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن عدد الفتاوى التي تم إصدارها من خلال مركز الاتصال فقط بلغ 44 ألفاً و981 إذ تضمن الاتصال الواحد أكثر من سؤال إلى المفتين.

وقالت السويدي إن خدمة طلب إشهار الإسلام شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بما يعادل 1671 إلى جانب الإقبال المتزايد لخدمة إصدار تصريح لنشر أو طباعة مواد إسلامية بما يعادل 1001 و159 طلباً خاصاً بتوفير محاضر لإقامة نشاط ديني و390 طلب رعاية مسلم جديد، بالإضافة إلى 3877 مستفيداً من الخدمات الأخرى.

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