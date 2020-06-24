%8 ارتفاع موجودات «الإمارات للاستثمار» نهاية 2019

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، أمس، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، واطلع المجلس على الأنشطة وأداء الاستثمار حتى 31 ديسمبر 2019، حيث ارتفعت موجودات الجهاز بمقدار 8%.

وكان مجلس الوزراء قد أقر إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز وذلك برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى محمد السويدي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار، وحارب مسعود الدرمكي مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار.

كما يضم المجلس محمد هادي الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وكلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار.

واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بالأعضاء في حضور مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار.

واعتمد مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للجهاز ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر.. وقام الرئيس التنفيذي للجهاز بعرض البيانات المالية التي تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

وعرض أنشطة وأداء الاستثمار حتى 31 مارس 2020، إذ حقق الجهاز أداء نسبياً أفضل من المؤشر في ظل الانخفاضات التي شهدتها الأسواق خلال المدة ذاتها.

موازنة

وافق مجلس الإدارة على تقارير البيانات المالية وبنودها كافة وصادق على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص الموافقة على موازنة السنة المالية للعام 2020، والتي وافق عليها المجلس بالتمرير سابقاً. وأصدر مجلس الإدارة قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للجهاز برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وعضوية حارب مسعود الدرمكي، وكلثم حمد بالعبد الغفلي.. وقراراً بإعادة تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للجهاز برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وعضوية وليد المقرب المهيري والسيد سالم الظاهري.

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