نهيان بن مبارك يطلق المكتبة الإلكترونية لجائزة «خليفة لنخيل التمر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أول من أمس من مقر وزارة التسامح بأبوظبي، أول مكتبة إلكترونية متخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وتضم أكثر من 220 مصدراً إلكترونياً تتوزع بين الكتب العلمية المتخصصة والمجلات الأكاديمية والتقارير الفنية من إنتاج الأمانة العامة للجائزة وذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح وعدد من قيادات التسامح والمهتمين بزراعة النخيل.

وعبر معاليه عن أهمية إطلاق هذه النوعية من المبادرات التي تأتي في إطار مساعي الأمانة العامة للجائزة الهادفة إلى توفير الأدوات المناسبة للمعرفة عن بُعد عبر منصات افتراضية تساهم في تمكين الفئات المستهدفة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى العربي والدولي، من الوصول إلى كافة إنجازات الجائزة وحصيلة عملها خلال ثلاثة عشر عاماً متواصلة على المستوى الوطني والعربي والدولي، مؤكداً أن هذه النوعية من المعرفة المتخصصة يمكنها أن تمثل ثراء للمكتبة العربية والعالمية في هذا المجال، كما أنها تعد باباً معرفياً متميزاً سواء على مستوى المتخصصين أو الجمهور العادي المهتم بزراعة النخيل، كما أنها تبرز مدى تطور هذه الزراعة واهتمام دولة الإمارات بها.

رعاية

وثمن معاليه الرعاية والدعم الذي تتلقاه الجائزة من جانب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الذي لا يدخر جهداً في دعم ورعاية كافة المشاريع التي تتعلق بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، باعتبارها إحدى مفردات التراث الإماراتي العريق، وتاريخ المنطقة، واهتمامه بالدعم المعرفي والبحثي في هذا المجال، وذلك في إطار الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة بدعم كافة المجالات التي تجعل من الإمارات في الصدارة، إقليمياً وعالمياً في كافة المجالات.

وقال معاليه إن هذه المبادرة في تدشين المكتبة الإلكترونية تأتي في إطار مساعي الأمانة العامة للجائزة الهادفة إلى توفير الأدوات المناسبة للمعرفة عن بُعد عبر منصات افتراضية تساهم في تمكين الفئات المستهدفة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى العربي والدولي، من الوصول إلى كافة إنجازات الجائزة وحصيلة عملها خلال ثلاثة عشر عاماً متواصلة على المستوى الوطني والعربي والدولي.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بقدرة الجائزة على تحويل التحديات إلى فرص إيجابية، والتزامها توجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا.

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