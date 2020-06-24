عبدالله بن زايديبحث تعزيز العلاقات مع تركمانستان والمالديف

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية والتعليم والابتكار والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمواصلات والنفط والغاز والدراسات والبحث العلمي.

كما بحثا - خلال الاتصال المرئي - تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود دولة الإمارات وتركمانستان لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وفي هذا الصدد.. أكد سموه ورشيد ميريدوف أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوص المتقدمة للكشف على المصابين بالفيروس إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح لـ«كوفيد - 19».

كما شددا على أهمية التعاون والتضامن الدولي في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد والعمل على التصدي لتأثيراته وتداعياته على مختلف الأصعدة.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية مواصلة تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وأشارا إلى أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية.

حضر الاتصال المرئي عبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة وإخلاص غلدي أمانوف قنصل عام تركمانستان في دبي وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.

المالديف

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والسياحية.

وتناول الاتصال المرئي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وتبادل سموه ووزير خارجية المالديف التعازي في ضحايا «كوفيد - 19».. وأكدا أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال المرئي - العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمالديف والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أشاد عبدالله شاهد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاحتواء تداعيات الجائحة.

وثمن دعم دولة الإمارات لبلاده في مواجهة جائحة «كورونا».

حضر الاتصال المرئي.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية المالديف وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.

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