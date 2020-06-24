«تنفيذي عجمان» يستعرض تقريراً بشأن العودة التدريجية للعمل

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الرابعة لعام 2020 التي عقدت «عن بعد» بواسطة الاتصال المرئي.واستعرض المجلس تقريراً بشأن العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية ونسبة عودة الموظفين لمقرات العمل في الفترة الحالية والنسبة المقترحة للعودة للعمل حتى بداية يوليو 2020 مع مراعاة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي عممتها دائرة الموارد البشرية للعودة التدريجية لمقرات العمل.

وأعرب سموه عن تفاؤله بالنتائج والأرقام التي تبشر باستمرار تحسن الأوضاع وتعافي مختلف القطاعات والأعمال في ظل العودة التدريجية للحياة الطبيعية ورفع بعض القيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وفق الإجراءات الصحية المشددة.

كفاءة

وقال سموه إن الأزمة العالمية قدمت العديد من الدروس للحكومات في كيفية التعامل مع الأفراد والمؤسسات في الأزمات من منظور عملي وواقعي في مختلف النواحي ومنحتنا فرصة حقيقية لتجربة البنية التحتية الرقمية التي أثبتت كفاءة وفعالية بعض أنظمتها وبرامجها ومدى استعدادنا للتحول الرقمي الكلي والجوانب التي بحاجة إلى تطوير وتحسين لنتمكن من الاستمرار على هذا النهج مستقبلاً.

وأكد سموه ضرورة أن تكون الحكومة قريبة من المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة للاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم من خلال قنوات اتصال مباشرة وسريعة يوفرها مركز عجمان للاتصال ويدعم عملها تنسيق وتعاون كافة الجهات الحكومية في الإمارة وإيجاد قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الاتحادية والجهات الخاصة المعنية.

ووجه سموه بوضع مصلحة الإمارة ومجتمعها في مقدمة كل المبادرات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الحكومة، مؤكداً أن كل جهة حكومية هي جزء من منظومة عمل شاملة ومتكاملة تتطلب الالتزام بمبادئ الشفافية والتنسيق الجماعي لاتخاذ القرارات الصحيحة لما فيه خدمة المواطن والمقيم في الإمارة وتحقيق سعادتهم.

واطلع المجلس على عرض لجنة الكوارث والأزمات والطوارئ الذي يوضح آخر تطورات فيروس كورونا في الإمارة وتأثيراته على مختلف القطاعات والأعمال.

وفي هذا الإطار وجه سموه بضرورة توسيع نطاق التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حول مستجدات الوضع الراهن وإمكانية رفع نسبة الحظر عن بعض الأنشطة الاقتصادية مع التقيد بالإجراءات والضوابط التي حددتها الدولة.

وناقش المجلس مدى إمكانية النظر في تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل دائم على بعض الوظائف.

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