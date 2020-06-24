مكتوم بن محمد:محمد بن راشد القائد والحاكم الحازم

المصدر: دبي ـ البيان

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي على حسابه في «تويتر» فيديو يلخص رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القيادية وحكمة الحاكم وتعريف القيادة بكلمات القائد والحاكم الحازم، ودون سموه معلقاً على الفيديو المنشور: «تعريف القيادة بكلمات القائد والحاكم الحازم».

وجاء في الفيديو مقتطفات من أقوال مأثورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن القيادة وصفات القائد الناجح، حيث قال سموه في الفيديو: «يقال غالباً إن القادة يولدون ولا يصنعون قد يكون هذا صحيحاً، ويقال لا يمكنك أن تتعلم القيادة، إنها شيء تملكه أو لا تملكه وهذا صحيح». وتابع سموه: «لا تخافوا من الأقوياء بل خافوا من الضعفاء المترددين، القائد يجب أن يكون يريد مصلحة شعبه، مصلحة مساعديه وفرق العمل لديه يريدهم أن يصيروا مثله، يصيرون أسوداً».

وأضاف نائب رئيس الدولة: «اتخاذ القرار الصائب هو الوظيفة الأولى للقائد، والقائد بدون قرار قائد فاشل، ولكن أنا أطالبكم أن تتخذوا القرار، القرار الصائب، القيادة هي سحر ودهاء تولد بالإنسان ولكن العلم والخبرة يصقلان هذه القيادة».

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