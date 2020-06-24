8797 طفلاً يستفيدون من خدمات تطعيم مركز المدينة الصحي بعجمان في 6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأولية التي يقدمها مركز المدينة الصحي، التابع لمنطقة عجمان الطبية 8797 طفلاً، خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن برنامج خدمة التطعيمات الخاصة بالأطفال من عمر شهرين إلى سن العام والنصف، وفق البرنامج الوطني للتحصين المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ونظم المركز العديد من الأنشطة الخاصة بتوعية الأمهات بضرورة الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى نشر التوعية الصحية لأفراد المجتمع للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، من أجل تعزيز الصحة العامة.

وقالت الدكتورة فاطمة إبراهيم المرزوقي، مديرة الرعاية الصحية الأولية في منطقة عجمان الطبية، مديرة مركز المدينة الطبي لـ «البيان»: تحرص منطقة عجمان الطبية على توفير خدمة تطعيم الأطفال ورعايتهم، مشيرة إلى أن مركز المدينة الصحي يقدم خدمة تطعيمات الأطفال من عمر شهرين إلى سن العام والنصف، حسب البرنامج الوطني للتحصين المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، موضحة أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات المركز خلال 6 أشهر الماضية بلغ 8797 طفلاً.

وأكدت استمرارية برنامج التطعيمات الخاص بالأطفال وعدم توقفه على الرغم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد العالمية، لافتة إلى أنه يتم حالياً تقديم خدمات التطعيم للأطفال من المركبة، دون الحاجة للنزول، ويستثنى من الخدمة فئة تطعيم عمر الشهرين، وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري ويتم تقديم خدمة التطعيم في المركبة في مركزي المدينة الصحي ومشيرف وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من خدمة التطعيم في المركبة.

وأكدت مديرة الرعاية الصحية الأولية اهتمام المركز بنشر التثقيف والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع لتعزيز جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتشكيل جدار حماية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لافتة إلى الفعاليات التثقيفية التي تم تقديمها في المركز خلال النصف الأول من العام الحالي، عن طريق المحاضرات في مختلف الدوائر الحكومية.

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