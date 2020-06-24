«صحة دبي» تبحث التعاون مع المؤسسات الصحية الكوبية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ماضية في سياسة الانفتاح على العالم للاستفادة من تجاربه الصحية الناجحة، وتوثيق شراكتها مع كبرى مؤسساته بما يعزز نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أمس، في مقر إدارة الهيئة، روبيرو بلانكو السفير الكوبي لدى الدولة ومجموعة من كبار المسؤولين في المؤسسات الصحية الكوبية، وحضور الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وآمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية.

شهد اللقاء فرص التعاون الطبي بين الجانبين ومباحثات مكثفة حول إمكانية استفادة هيئة الصحة بدبي من الكوادر الطبية الكوبية (أطباء وممرضين) لرفد منشآت الهيئة الطبية بعناصر وخبرات جديدة وكفاءات متنوعة.

تحولات

وقال معالي القطامي في بداية اللقاء إن القطاع الصحي في دبي يشهد تحولات مهمة وأعمال تطوير متواصلة، ولاسيما في جانب الكادر البشري الذي توليه الهيئة جل اهتمامها، وتُعده المدخل الصحيح لإنجاز الطفرات المطلوبة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد معاليه أن تنويع خبرات الكوادر الطبية على وجه التحديد يسهم مباشرة في رفع مستوى الخدمات الطبية، ويصب في مصلحة الناس، وخصوصاً المرضى والمتعاملين، حيث تتوفر أمامهم خيارات نوعية لمجمل الخدمات التي توفرها «صحة دبي» سواء التشخيصية أو الوقائية أو العلاجية.

ولفت معاليه إلى استراتيجية التعليم الطبي التي تتبنى الهيئة تنفيذها، وما يرتبط بها من خطط وبرامج للتدريب والإعداد والتنمية المهنية، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز كفاءة كوادرها المهنية والعلمية والشخصية، إلى جانب حرصها بتبادل الخبرات بينها وبين كبرى المؤسسات الصحية في العالم، في هذا الشأن.

من جانبه أعرب السفير الكوبي روبيرو بلانكو عن تقدير بلاده لما تشهده مدينة دبي من تحولات استثنائية في شتى المجالات، وخصوصاً المجال الصحي، موضحاً أن أية شراكة بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسات الصحية الكوبية، ستكون فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة، وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.

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