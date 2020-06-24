مبادرة لتوظيف خريجي طلبة التمريض

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بإدارة التمريض، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة مشتركة لتسهيل عملية توظيف الخريجين من طلبة التمريض، ممن أتموا متطلبات التخرج الأساسية للالتحاق بخط الدفاع الأول، في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، والذي أثمر عنه التحاق 35 بالكادر التمريضي للوزارة وفي صدد إنهاء إجراءات التعيين لـ 45 من الطلاب والطالبات الخريجين المواطنين.

وشمل التعاون دراسة الإنجاز الأكاديمي للفصل الدراسي الراهن لطلبة التمريض من السنة الثانية فما فوق للإسراع في إتمام المتطلبات الأكاديمية، وإتاحة الالتحاق الفوري بالكوادر التمريضية تحت إشراف كادر تمريضي مؤهل، مما يوفر التجربة العملية ضمن ظروف استثنائية، ويسهم في صقل المهارات والكفاءات السريرية والتحليلية، مؤدياً إلى بناء أجيال تمريضية مؤهلة ومجهزة لخدمة الوطن في جميع الأوقات ومنها الأزمات الصحية.

كما عقدت إدارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً عن بعد مع ممثلي الجامعات المحلية، لمناقشة وضع طلبة التمريض ضمن خط الدفاع الأول، والخطوات الاستراتيجية لدعم الطلبة وتأهيلهم للالتزام بوسائل الوقاية الشخصية.

وأشادت الدكتورة سمية محمد البلوشي، مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتعاون ودعم وزارة التربية والتعليم ومفوضية الاعتماد الأكاديمي، والحرص الشديد على خدمة الوطن ودعم خط دفاعه الأول.

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