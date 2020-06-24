الزفين يكرم ضابطاً وشرطياً لتفانيهما في العمل

المصدر: دبي ـ البيان

كرّم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله جاسم الزرعوني مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون العمليات، والنقيب سلطان سالم القيشي الشحي رئيس قسم الشؤون الإدارية في مكتب التطوير المؤسسي، كلاً من الملازم عمر علي محمد، والشرطي محمد محمود، لإخلاصهما وتفانيهما في العمل، وذلك بعد أن عملا بكل جد على ضمان سلاسة الحركة المرورية على تقاطع شارع عمان إثر توقف الإشارة الضوئية عن العمل.

وأشاد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، بسرعة الاستجابة وانضباط والتزام الملازم ثاني عمر علي محمد والشرطي محمد محمود أثناء أداء مهامهما الوظيفية، ما ساهم في تعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، وضمان سلاسة حركة مرور وهو ما عزز من سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور.

وقدم اللواء الزفين شهادة شكر وتقدير إلى الملازم والشرطي، تقديراً لجهودهما وتفانيهما في عملهما، مؤكداً بأن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات متميزة في مختلف مجالات العمل من أجل تعزيز الأمن والعمل على إسعاد المجتمع.

ومن جانبهما، تقدم المكرمان بجزيل الشكر لمساعد القائد العام لشؤون العمليات، تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامه ومتابعته لعملهما ميدانياً، مؤكدين أن هذا التكريم يعتبر حافزاً لهما لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور.

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