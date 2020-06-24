علي النعيمي يشيد بجهود الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في الإمارة لتأمين أفراد المجتمع في ظل جائحة «كورونا» التي يشهدها العالم، مثمناً دور الجمهور في التعاون مع فرق برنامج التعقيم الوطني، فضلاً عن التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والعمل على تطبيقها بصورة مستمرة داخل المنازل وخارجها، وضمن بيئة العمل في المؤسسات والدوائر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة عن بعد، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ومركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة وجميع الجهات المختصة والمعنية في الإمارة.

حيث ناقش الاجتماع، مستجدات جائحة «كورونا» على مستوى الإمارة، والتفاصيل المتعلقة بأماكن العزل والحجر الصحي، والإجراءات المتبعة خلالها، فضلاً عن مناقشة إجراءات المسح والفحص في المستشفيات ومراكز الفحص، وذلك دعماً للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية في رأس الخيمة.

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