سلطان القاسمي يعتمد قرار التجسير لخريجي كلية المجتمع بجامعة الشارقة

المصدر: وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، قرار التجسير لدرجة البكالوريوس في برامج إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والقانون، للحاصلين على معدلات تزيد عن الثلاث نقاط من أصل أربع نقاط بمعدلاتهم التراكمية من خريجي الدبلوم بكلية المجتمع التي ألغيت بقرار مجلس أمناء جامعة الشارقة، ممن تنطبق عليهم شروط التجسير الأخرى التي تقتضيها لوائح الجامعة.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مضيفا بأن سموه اطلع على البرامج الــ (11) التي اعتمدتها هيئة الاعتماد الأكاديمي الوطنية لمختلف الدرجات العلمية التي تطرحها الجامعة.

وأكد الدكتور النعيمي أن إنجازات جامعة الشارقة التي تحققت على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية وفي كل شأن من شؤون عملها يعود الفضل في تحقيقها إلى الله العلي العظيم أولا وأخيرا، ثم إلى الدعم المادي والمعنوي والتوجيهات السديدة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وأضاف أن هذه الإنجازات لم تعزز فقط المكانة التي تحتلها جامعة الشارقة في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة على هذه المستويات، بل عززت أيضا القوة الأكاديمية والعلمية الراسخة التي تعبر عن جامعة الشارقة لدى الأجهزة المختصة وطنية كانت أم إقليمية أم عالمية.

وقد كان لذلك كبير الأثر في اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي الوطنية لأحد عشر برنامجا أكاديميا ولمختلف الدرجات العلمية التي تطرحها الجامعة وسيصار إلى العمل بها اعتبارا من بداية العام الأكاديمي المقبل والذي يبدأ في اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن أسماء البرامج التي تم اعتمادها هي: دكتوراه الفلسفة في الاتصال، دكتوراه الفلسفة في اللسانيات والترجمة، ماجستير علوم في الفلك والفضاء، ماجستير علوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ماجستير علوم في علوم وهندسة البيئة، ماجستير علوم في الصحة البيئية، ماجستير علوم في تمريض العناية المركزة للكبار، ماجستير علوم في إدارة مرض السكري، ماجستير علوم في الكيمياء، دكتور صيدلة، والبكالوريوس في تربية الطفولة المبكرة.

وأوضح أنه بذلك يصبح إجمالي عدد البرامج التي تطرحها جامعة الشارقة 108 برامج 15 برنامجا منها للدكتوراه و35 برنامجا للماجستير و56 برنامجا للبكالوريوس بالإضافة إلى برنامجين لدرجة الدبلوم العالي، على الرغم من إلغاء 16 برنامجا للدبلوم كانت جامعة الشارقة تطرحها من خلال كليتها للمجتمع والتي ألغيت كما وسبق أشرنا بقرار من مجلس الأمناء.

كما أكد مدير الجامعة أن برامج الدكتوراه هي مكملة لبرامج الماجستير التي تطرحها الجامعة في عدد من التخصصات ومنها كلية الطب، والهندسة، والحوسبة والمعلوماتية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية القانون، وكلية الاتصال.

وأكد أن جامعة الشارقة أصبحت أكبر جامعة على مستوى الدولة في كثير من الجوانب من بينها عدد ما تطرحه من البرامج الأكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية، وأن جميع هذه البرامج حتمته وأكدت عليه حاجة أسواق العمل.

وأوضح أن الدراسات الميدانية التي تجريها جامعة الشارقة في هذه الأسواق تؤكد مدى حاجة هذه الأسواق لأي برنامج أكاديمي تعتزم أن تطرحه الجامعة فيها، فضلا عن أن الجامعة تتلقى دائما العديد من الطلبات لطرح برامج أو تخصصات تطلبها كثير من المؤسسات أو الهيئات الكبرى على المستوى الوطني أو المستوى الاقتصادي أو الاستثماري الخاص.

وأعلن عن أحدث الإنجازات التي تمكنت جامعة الشارقة من إنجازها على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ومنها أحدث التصنيفات الدولية للجامعات والتي أعلنتها المؤسسات المختصة بالتصنيف العالمي للجامعات.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الطلاب الخريجين من الجامعة خلال فصل الربيع يستطيعون الآن الحصول على كافة أوراقهم الخاصة بالتخرج من إدارتي القبول والتسجيل بمقر الجامعة، إلى أن يتم تنظيم حفل للتخرج خلال فصل الخريف القادم.

وأشار إلى أن جامعة الشارقة وفي إطار حرصها على تشجيع المتميزين من أبنائها تقدم لهم تخفيضاً على الرسوم الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول، ويستمر هذا التخفيض في حال حفاظهم على تميزهم وتفوقهم خلال السنوات الدراسية المختلفة.

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