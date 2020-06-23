إنجاز حملة المسح والفحوصات الشاملة لمنطقة مصفح بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أُنجزت حملة المسح والفحوصات الشاملة لمنطقة مصفح بأبوظبي بنجاح خلال 6 أسابيع، واحتوت انتشار فيروس "كوفيد-19” بالكامل بين سكان المنطقة.

وضمنت الحملة بقيادة دائرة الصحة - أبوظبي والجهات المختصة وصولَ خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، مع توفير الدعم لمئات الآلاف من السكان، بما في ذلك توفير التقييم والكشف الطبي المجاني لـ 570,000 من العمالة المقيمة، ومسح 2730 مبنى.

وشمل الدعم الذي وفرته الحملة توزيع أكثر من 750,000 كمامة، وتوفير برامج توعية بعدة لغات، أدت إلى ارتفاع نسب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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