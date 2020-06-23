فرسان الإمارات ينفذون استعراضاً جوياً فوق عدد من مستشفيات دبي

المصدر: دبي - البيان

قام سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالمرور فوق عددٍ من مستشفيات بدبي حيث قامت بإجراء استعراض جوي مميز.

ويأتي ذلك تعبيراً عن تقديرهم واحتفائهم بالطواقم الطبية والتمريضية، الذين يضطلعون بدور محوري في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس "كوفيد-19".

وقام سرب "فرسان الإمارات" بالمرور فوق مستشفى الكويت التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومستشفى دبي التابع لهيئة الصحة تحية للعاملين بهما.

ويأتي الاستعراض الذي قام به سرب «فرسان الإمارات» في إطار مبادرة من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن تقديرها للطواقم الطبية والتمريضية.

فريق #فرسان_الإمارات للاستعراضات الجوية يحلق فوق مستشفى 3دبي لتوجيه تحية من الأجواء لأبطال خط دفاعنا الأول #شكرا_خط_دفاعنا_الأول #البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/DSntJxpRLJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 23, 2020

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