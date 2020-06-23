ارتفاع درجات الحرارة غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح :شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي : والبحر خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:22 المد الثاني عند 02:41

الجزر الأول عند الساعة 09:32 الجزر الثاني عند الساعة 20:27

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20: 12المد الثاني عند الساعة 23:26

الجزر الاول عند الساعة 18:16 الجزر الثاني عند الساعة 06:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 85 40

دبي 41 28 75 30

الشارقة 40 27 85 35

عجمان 41 28 80 30

أم القيوين 42 27 85 25

رأس الخيمة 41 28 80 30

الفجيرة 37 30 70 35

العين 43 26 70 15

ليوا 44 25 85 30

الرويس 39 29 75 35

السلع 38 30 80 35

دلما 42 32 75 30

طنب الكبرى 39 30 80 35

طنب الصغرى 39 30 80 35

أبو موسى 39 30 80 35

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