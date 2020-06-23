"فرسان الإمارات" يبعثون رسائل فخر فوق المستشفيات

المصدر: وام

اختُتمت، اليوم، مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي فوق عدد من المستشفيات في الدولة التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرت ثلاثة أيام.

وحمل فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية رسائل فخر واعتزاز للطواقم الطبية بمشاركة أبناء القوات المسلحة احتفاء بأبطال خط الدفاع الأول، وتكريمهم على دورهم البارز في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، والمبادرة تذكير بالجهود العظيمة التي يبذلها هؤلاء في مواقعهم.

وشهد الحدث مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية فوق مستشفى الكويت بدبي والشارقة، وأمام المستشفيات الميدانية في إمارة أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ومستشفى عبيد الله ومستشفى خورفكان ومستشفى مسافي حيث وقف الطاقم الطبي والتمريضي والفني والاداري للمستشفيات، ملوحين بعلم الإمارات تعبيراً عن التقدير والترحيب بالمبادرة.

وثمنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة، وتحمل رسائل مؤثرة وملهمة للكادر الطبي في خط الدفاع الأول وتقديرها لعطائهم وتفانيهم في حماية صحة وسلامة المجتمع من الجائحة العالمية. كما تبرز مدى التلاحم بين القوات المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، احتفاء وتقديراً لجهود الكادر الطبي في الصفوف الأمامية لمواجهة مرض كوفيد-19، بكل شجاعة وبسالة.

ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تسهم في رفع معنويات الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفيات الوزارة، وتمدهم بالطاقة الإيجابية لتقديم المزيد من الجهد والمثابرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبنفس الوقت فإن المبادرة تزرع الطمأنينة في قلوب المرضى وتجسّد أواصر التضامن الحكومي والتلاحم المجتمعي معهم.

وأكدت أن جميع أفراد الكادر الطبي والتمريضي في خط الدفاع الأول يتمتعون بمعنويات عالية وعزيمة لتأدية واجبهم الوطني والإنساني وحماية صحة مجتمع الدولة بكل كفاءة وإصرار.

كما أشادت الأوساط الطبية بالدولة بالمبادرة، وقال سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة": "لقد شكّل هذا الاستعراض الرائع نموذجاً للدعم الذي نحظى به من قبل كل مؤسسات الدولة، وما شهدناه اليوم ليس بغريبٍ عليكم وأنتم نسور الوطن وحماته".

ورفعت هيئة الصحة بدبي أسمى آيات الشكر والتقدير لفرسان الإمارات مثمنة جهودهم المقدرة، معتبرة أن صدى العرض حمل في طياته أثراً إيجابياً ومعنوياً على الطاقم الصحي والإداري في الهيئة.

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