حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهلال الأحمر

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: معالي عبد الحميد محمد سعيد مستشاراً للمجلس، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيساً لمجلس الإدارة.

ونص القرار على عضوية كل من عبد الله سيف النعيمي وأحمد مطر الظاهري وسلطان محمد الشامسي وعيسى حمد بوشهاب وخديم عبد الله الدرعي واللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني ومريم عيد المهيري وسيف عتيق الفلاحي وموزة سيف المنصوري.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن أمله بالتوفيق والسداد لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجدد، وتوجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من البذل والعطاء.

وقال سموه إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة سيظل دافعاً لنا جميعاً إلى تقديم المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالشكر لأعضاء مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر المنتهية فترتهم، مثمناً دورهم في دفع مسيرة الهيئة إلى الأمام، ووضعها في مصاف المنظمات الإنسانية التي يشار إليها بالبنان في العمل الإنساني إقليمياً ودولياً.

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