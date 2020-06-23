الإمارات تعلن عن 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و657 حالة شفاء

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 45,683 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 657 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 33,703.

وسجلت الوزارة وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 305 حالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز