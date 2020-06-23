سلطان القاسمي يوجه رسالة إلى موظفي حكومة الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة إلى أبنائه من موظفي حكومة الشارقة، بمناسبة العودة التدريجية إلى مقار العمل.

قال سموه فيها: «أبنائي موظفي حكومة الشارقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدر لكم جهودكم خلال الفترة الماضية في العمل عن بُعد، ونبارك لكم عودتكم الميمونة لمقار عملكم، ونسأل الله لكم السلامة، ونوصيكم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحتكم كونها أولوية بالنسبة لنا، متمنياً لكم التوفيق والسداد. والدكم سلطان بن محمد القاسمي».

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