نزيل سابق في إصلاحية دبي يفتتح مزارع عضوية تدر عليه عوائد ضخمة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، لـ"البيان"، أن عدداً من نزلاء المؤسسات العقابية تمكنوا من فتح مشاريع في بلدانهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم وإبعادهم.

وذكر الشمالي أن أحد نزلاء المؤسسات العقابية، وهو آسيوي الجنسية، افتتح مشروعاً للزراعة العضوية في بلده، بعد أن تعلم تلك التقنيات خلال فترة محكوميته، موضحاً أنه تمكن من إنشاء 3 مزارع، وتوجيه دعوة إلى الإدارة لزيارته، مقدماً الشكر لشرطة دبي، حيث حقق المشروع عوائد ضخمة.

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