إطلاق أول مكتبة إلكترونية متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

المصدر: وام

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أول مكتبة إلكترونية متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي تضم أكثر من 220 مصدراً إلكترونياً تتوزع بين الكتب العلمية المتخصصة والمجلات الأكاديمية والتقارير الفنية من إنتاج الأمانة العامة للجائزة.

وأعرب معاليه عن شكره العميق إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه الكبير للجائزة وقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي بالمنطقة العربية.

وعبّر معاليه عن شكره وتقديره للأمانة العامة للجائزة بصفتها صرحاً علمياً عالمياً متخصصاً بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على الجهود الجبارة التي بذلتها خلال 13 عاماً أسهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات على رأس الدول المنتجة والمصنعة للتمور بالعالم.

وأوضح أن إطلاق المكتبة الإلكترونية / www.ekiaai.com / يأتي في إطار مساعي الأمانة العامة للجائزة الهادفة إلى توفير الأدوات المناسبة للمعرفة عن بُعد عبر منصات افتراضية التي تسهم في تمكين الفئات المستهدفة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى العربي والدولي من الوصول إلى كل إنجازات الجائزة وحصيلة عملها خلال 13 عاماً متواصلة على المستوى الوطني والعربي والدولي.

ولفت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع الظروف العالمية الراهنة وبما يخدم جهود الدولة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا " كوفيد- 19"، مشيداً بقدرة الجائزة على تحويل التحديات إلى فرص إيجابية والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء والعمل بجد استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا.

من جهته، أشار الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام للجائزة، إلى أن فكرة المكتبة الإلكترونية جاءت بتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تماشياً مع نظام العمل عن بُعد، وتم تقسيم المكتبة إلى ستة أجزاء، الجزء الأول كتاب الفائزين وتضمن 12 كتاباً، والثاني الكتاب السنوي وتضمن 11 كتاباً، والثالث كتاب التصوير وتضمن 12 كتاباً، والرابع مجلة الشجرة المباركة وتضمن 31 عدداً، والخامس كتب متنوعة وتضمن

9 كتب، إضافة إلى الجزء السادس التقارير الإعلامية والفنية وتضمن 145 تقريراً فنياً عن أنشطة وأعمال الجائزة خلال 13 عاماً متواصلة.

ولفت الأمين العام للجائزة إلى أن ما يميز هذه المكتبة الإلكترونية أن جميع ما فيها من إنتاج وإشراف الأمانة العامة للجائزة خلال 13 عاماً، وهي متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية بملف واحد "واتساب" أو عبر تطبيق أندرويد أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن كل مصادر المكتبة متوافرة ومتاحة للجميع للتصفح والقراءة بطريقة سهلة أو للتحميل والطباعة والحفظ لكل المهتمين والباحثين حول العالم.

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