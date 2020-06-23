«الوزاري للتنمية» يناقش خطط النهوض الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء الذاتي

المصدر: أبوظبي ــ وام

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه أمس عن بعد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مستجدات أبرز القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من مرض «كوفيد 19» وأبرز نتائجها.

وناقش المجلس الدراسة المقدمة من الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء لتطوير خطة اقتصادية لمرحلة التعافي وتعزيز دعم القطاعات الاقتصادية في الدولة. كما استعرض المجلس خلال اجتماعه التقرير الأول لفريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة، بهدف وضع أسس وممكنات تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة ضمن رؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي.

«الوزاري للتنمية» يستعرض مستجدات القرارات المتعلّقة بالحد من «كوفيد 19»

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