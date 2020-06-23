أبوظبي تسمح بالتنقل بين مدن الإمارة اعتباراً من اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي» بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي، السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة «أبوظبي والعين والظفرة» اعتباراً من 6 صباح اليوم.

يأتي القرار بعد المؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد- 19.. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني. ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح.. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها. للحصول على تصريح تجول يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

https://es.adpolice.gov.ae

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