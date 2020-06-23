حمد الشيباني يتفقد المراكز التابعة لـ«إسلامية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

نظم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، زيارات ميدانية للمراكز التابعة للدائرة، وذلك بعد مباشرة كوادرها الوظيفية للعمل المكتبي وفق توجيهات القيادة الرشيدة الخاصة بالعودة إلى العمل بنسبة 100%، حيث تم إعادة توزيع الموظفين والوحدات التنظيمية على المراكز التابعة للدائرة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن التباعد الجسدي بين الموظفين والمحافظة على بيئة عمل صحية وآمنة في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيباني أثناء جولته التفقدية لموظفي الدائرة: إن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي مؤشر إيجابي على جميع الأصعدة، بفضل الله ثم حرص قيادتنا الرشيدة التي أولت جل اهتمامها لحماية وتأمين كل من يعيش دون استثناء على هذه الأرض الطيبة، وكلنا ثقة بالله وبالإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا، وأن الأزمة الراهنة أثبتت مدى إيمان قيادتنا ببناء الإنسان.

وبدأ الشيباني جولته في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ثم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، حيث ستستمر جولاته خلال الأسبوع في كل من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن، وإدارة هندسة ورعاية المساجد، ومركز حتا ومركز الليسيلي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز