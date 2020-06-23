عودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل بنسبة 50 % الأحد

المصدر: (الشارقة - وام)

بتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.. أعلنت دائرة الموارد البشرية زيادة النسبة المقررة للعودة إلى العمل إلى 50% اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يونيو الحالي وذلك في إطار تعزيز العمل الحكومي وعودة الموظفين إلى مقر العمل بشكل تدريجي.

وقالت الدائرة في تعميم أصدرته في هذا الشأن.. إن زيادة النسبة المقررة للعودة إلى العمل بـ50% تشمل الدوائر والهيئات التي لديها الاستعداد والجاهزية لاستقبال هذه النسبة على أن تطبق هذه النسبة في كافة الدوائر والهيئات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 يوليو القادم.

واستثنى التعميم الفئات الواردة في التعميم رقم 9 لسنة 2020م الصادر سابقاً والذي حدد الفئات التي يستمر استثناؤها من العودة إلى مقر العمل على أن يسري بشأنها نظام العمل عن بعد؛ شريطة ألا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل وهي فئات الموظفات الحوامل، والموظفين أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وذلك بموجب تقارير طبية معتمدة، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية «60» سنة فما فوق والموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقين بالدراسة من الصف التاسع فما دون وذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي.

وبين التعميم أن إجراء الفحص الطبي للموظفين المخطط عودتهم للعمل يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر المواقع والأماكن المخصصة للفحص الطبي والتابعة للوزارة.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الجهات باتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وفق التدابير الاحترازية.

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