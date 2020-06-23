محاكم دبي تقدم تدريباً عملياً لطلبة الجامعات

المصدر: (دبي - وام)

التحق 40 طالباً من كلية القانون بجامعة الشارقة، ببرنامج التدريب العملي في محاكم دبي - عبر تقنية الاتصال المرئي - الذي يتضمن محاضرات تهدف إلى تعريف الطلبة بطبيعة عمل جميع الوحدات القانونية بمحاكم دبي، وما الإجراءات التي تقوم بها في مختلف الدعاوى القضائية، والخدمات التي تقدمها لمتعامليها في مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة عمل الدائرة.

ويتيح البرنامج للطلبة، حضور الجلسات القضائية عن بعد، دون الحاجة لحضورهم إلى مبنى المحاكم، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الموظفين.

وأكد إبراهيم الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية.. أن إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، حريصة على دعم طلبة الجامعات والكليات للحصول على الخبرات العملية، ومساعدتهم في ظل الظروف الراهنة، على إنهاء ساعات التدريب العملي المقررة عليهم من الجامعة، وفتح مجال التدريب الميداني أمامهم، دون توقف لهذه الخدمة، وذلك بهدف تمكين الطالب من تطبيق ما اكتسبه من معارف نظرية خلال فترة الدراسة تطبيقاً عملياً، حيث إن فترة التدريب تساعده على رفع مستوى تحمل المسؤولية، والاعتماد على الذات، فهي تمهيد لحياة وظيفية وبيئة عمل مستقبلية.

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