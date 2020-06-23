المصدر: دبي - البيان

أعرب تيدروس أدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقيادته جهود تعزيز العمل العالمي المشترك لاستشراف المستقبل.

كما ثمن غبريسيوس دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللامحدود في توفير المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية للكثير من الدول.

جاء ذلك خلال منتدى الصحة الرقمي الذي نظمته القمة العالمية للحكومات بمشاركة وزراء من الإمارات والعالم.

وقال غبريسيوس: لا يمكن لأي دولة مكافحة هذا الوباء وحدها، التهديد الذي نواجهه الآن ليس الفيروس، بل ضعف التضامن العالمي.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز التعاون العالمي وتطوير فرص الشراكات العالمية في صناعة المستقبل يمثلان رسالة للقمة، الهادفة لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توفير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب وتوظيفها في خدمة البشرية ولصناعة مستقبل أفضل للأجيال.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقودان جهود التكاتف العالمي

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