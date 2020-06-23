«كهرباء دبي» تناقش المعايير الجديدة لجائزة التميز العالمية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة المعايير والشروط الجديدة لجائزة التميز العالمية التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وآلية المشاركة والتقييم للنموذج المحدث EFQM 2020 على ضوء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

حضر الورشة كبار موظفي الهيئة وفرق العمل الداخلية من مختلف القطاعات، بالتنسيق مع مكتب المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بالشرق الأوسط ومقره دبي.

تعاون

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون الوثيق بين الهيئة والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتطوير النموذج المحدث للجائزة بما ينسجم مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس «كوفيد 19».

وأكد معاليه حرص الهيئة على تعزيز دورها الإيجابي والفعال في دفع مسيرة التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال دعم مبادرات التميز العالمية ومساعيها الدؤوبة الهادفة إلى تطوير المفاهيم والمبادئ الأساسية، وكذلك المعايير القياسية للنموذج العالمي 2020 الجديد للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، إضافة إلى دورها في اختباره عملياً في الهيئة.

وأضاف معاليه: «نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواجهة التحديات في سباق التميز، والوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرقم واحد عالمياً في جميع المجالات.

وتكثف الهيئة جهودها لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة والمياه العالمي، والمحافظة على إنجازاتها ومكتسباتها، من خلال تسخير التميز والريادة والإبداع والابتكار في عملنا اليومي للارتقاء بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات ليس على المستوى الوطني والإقليمي فحسب ولكن على المستوى العالمي للانطلاق منها إلى مراحل متقدمة في التميز والريادة.

وينسجم إطار عمل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة مع مسيرتنا الحافلة بالتميز ورؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة والتزامنا بترسيخ مكانتنا العالمية في مختلف مجالات التميز. وتعقد الهيئة العزم على الفوز بجائزة التميز العالمي 2020 التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، من خلال تحقيق أعلى درجات التميز بـ 800 نقطة».

وتعد الهيئة العضو الوحيد غير الأوروبي المشارك عالمياً في الفريق الدولي الذي قام بإعداد النموذج، وكذلك الشريك الاستراتيجي في كل الأنشطة والبرامج الدولية المتعلقة بنموذج العام 2020 للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

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