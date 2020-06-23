شرطة دبي تعزز التوعية لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

قال العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن الإدارة وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، شكلت فريق عمل لدعم جهود الدولة واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

أجندة

من جانبه، قال العميد عارف أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن جهود الإدارة ترمي إلى تعزيز وترسيخ جهود الدولة في حماية الطفل والمرأة في مختلف القضايا وعلى مستوى كافة الأزمات، والحرص على توعية كلا الفئتين في كل ما قد يمسهم أو يعود عليهم بالضرر، وانطلاقاً من ذلك وضعنا أجندة خاصة منذ بدء الأزمة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت فاطمة البلوشي، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة، أنهم صمموا ونشروا خلال الفترة السابقة 4 بوسترات باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إعداد 8 أفلام توعية للطلبة وعرضها عن بُعد، واعتماد مادتين تدريبيتين موجهتين للجمهورين الداخلي والخارجي، وإعداد ونشر 7 مواد تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة، استفاد منها 207 طلاب من المدارس الخاصة و59 طالباً من المدارس الحكومية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز