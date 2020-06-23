100 % إنجاز تطوير مشروع السوق المركزي بمدينة زايد في الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

أنجزت بلدية منطقة الظفرة- التابعة لدائرة البلديات والنقل- بالتعاون مع المطور المارينا للاستثمار مشروع تطوير السوق المركزي الجديد بمدينة زايد، حيث تم الانتهاء من نسبة 100% من الإنشاءات والمباني الجديدة «بناء مبنى السوق الجديد، والذي يحتوي على 100 محل تجاري، إضافة إلى مبنى سوق الخضار واللحوم والأسماك». وجارٍ البدء في أعمال تطوير مبنى السوق القديم، الذي سيتكون من محلات تجارية ومنطقة للمطاعم ومنطقة للأطفال.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق متطلبات وحاجات المجتمع، وزيادة احتياجات المنطقة لنشاط التسوق والترفيه، بما يتوافق مع التطور الشامل، الذي تشهده منطقة الظفرة انطلاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، كما يهدف للترويج لقطاع العقارات لجذب المستثمرين، من خلال التحفيز وتوفير الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين. ويتكون المشروع من طابقين، حيث يضم الطابق الأرضي هايبر ماركت ومحلات للبيع بالتجزئة ومحلات تجارية وردهات عامة.

ويضم الطابق الأول مطاعم ومحلات البيع بالتجزئة وأكشاكاً، بالإضافة إلى منطقة ألعاب أطفال ومحلات ومرافق صحية والردهات العامة ومنطقة انتظار، وقاعة سينما، وقاعات متعددة الأغراض.

جودة

ويتميز المشروع بالعديد من عناصر الجودة كالحفاظ على روح المكان في المنطقة، والشكل التراثي العام، واستخدام المواد المحافظة على البيئة العامة والاستدامة، وكذلك المعرفة بالأذواق والاحتياجات وتلبيتها.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تقديم كل التسهيلات والدعم، وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال. ويأتي المشروع تماشياً مع رؤية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى تعزيز التطوير العمراني والنقل المتكامل، لتعزيز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

وتسعى حكومتنا الرشيدة إلى توظيف ثروات الإمارة ومواردها، وتتبنى خطط التحول لتعزيز وتنويع اقتصاد الإمارة، الأمر الذي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدعم استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي، وتحقيق منافع كبرى لجميع الأطراف ذات العلاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز