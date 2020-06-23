مواطن يبتكر ممر تعقيم يعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

لم يكتف الشاب الإماراتي محمد سعيد الكعبي، بكونه متطوعاً بارزاً في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومتطوعاً في مدينة الإمارات الإنسانية، بل جمع طاقاته وهمته فأبدع ممراً للتعقيم، يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن مبادرة «مبتكرون يا وطن»، والتي تُعنى بإطلاق باقة من الابتكارات، التي تقدم لجميع شرائح المجتمع والوطن عموماً.

الكعبي أوضح أنه يأمل بوضع الجهاز أمام أبواب المساجد لزيادة وقاية الناس وحمايتهم من فيروس «كورونا»، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الدولة، للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال محمد الكعبي في حديثه لـ«البيان»: «تأتي أهمية ابتكاري المتمثل في ممر تعقيم، لتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية من الفيروس، فسموه يتابع باهتمام كبير الجهود المبذولة على مستوى الدولة، للحد من تداعيات فيروس كورونا».

وأضاف: «ما دفعني للتفكير في ابتكار ممر للتعقيم الذاتي، بأسلوب مبتكر يطبق في الدولة، هو أن يتم وضعه أمام مدخل أو أبواب المساجد، وذلك قبل دخولها، وتصميمي يتميز بأن كلفته قليلة، كما أنه يعمل بالطاقة الشمسية، وهو يتكون من مضخة، وألواح طاقة شمسية، ووحدة تخزين بطاريات، وخزان المعقم، وبرمجة نظام خاص لرش الرذاذ، آملاً بأن يحصل على تعاون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة العين، لرغبته في وضع الجهاز عند مدخل المساجد، لا سيما أنه بصدد إطلاق 9 أجهزة تعقيم أخرى».

وتجدر الإشارة إلى أن محمد الكعبي ابتكر سابقاً، وضمن مبادرته «مبتكرون يا وطن» جهاز تعقيم، يعمل عن طريق شحن الألواح بالطاقة الشمسية، ويستخدم الجهاز في الأماكن المفتوحة وذات المساحات الكبيرة، التي يصعب وصول المركبات الكبيرة إليها. ولم يطلق ابتكاره عن هباء! وإنما يقيناً منه بأن أحد أهم أشكال التصدي لهذا الوباء، هو النظافة والابتعاد عن التجمعات والتعقيم أيضاً .

مشاريع

وأكد محمد الكعبي لـ«البيان» قيامه وخلال عام واحد بتنفيذ 50 مشروعاً، أنتج من خلالها الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية، وذلك في منزله، وعدد من المنازل، إضافة إلى عزب أصدقائه، وذلك في إطار تشجيع المجتمع المحلي على استخدام وتركيب الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة، ليكون مجتمع دولة الإمارات خالياً من التلوث، ومشدداً على أهمية توفير الطاقة البديلة والنظيفة وبأقل الأسعار.

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