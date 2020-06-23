مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: إطلاق «صيفك على كيفك» عن بُعد ضمن أجندة تعليمية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف خلف سالم بن عنبر، نائب الرئيس المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن إطلاق المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك 2020» في دورته التاسعة «أون لاين» خلال شهر أغسطس المقبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن أجندة شاملة تتضمن ورشاً وطنية عن حب الوطن، وتعريف الأطفال القيم كالعطاء والصبر، وورشاً عن تطوير الذات كالمسعف الصغير، وورش «اصرف صح» لإكساب الطلاب مهارات الاستثمار والإدخال، وورشاً تقنية وعلمية ومسابقات عن القصص الصغيرة واللغات الجديدة المكتسبة.

وأكد بن عنبر، أن الجمعية سخرت كافة إمكانياتها لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، مؤكداً أن أهداف الجمعية تتماشى مع استراتيجيات الدولة في التعليم عن بُعد، وتبني أفضل التقنيات بتقديم البرامج والدورات «أون لاين» للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع، حيث لم تتوقف أنشطة الجمعية عن العمل، وفي المستقبل وضمن استراتيجيات الدولة في العودة إلى العمل سيتم تنفيذ خطة استمرارية الدورات عن بُعد بالإضافة إلى الدورات المقامة في مقر الجمعية.

فعاليات

وأوضح بن عنبر، أن الجمعية نفذت 73 فعالية منذ بداية العام الجاري وحتى 21 يونيو الجاري، تضم ورشاً تدريبية ومحاضرات ومجالس رمضانية استفاد منها 6150، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي سجل 1496 مستفيداً من برامج الجمعية بنسبة نمو 311%، لافتاً إلى أن الجمعية نفذت 31 دورة تعليمية عن بُعد منذ بداية انتشار «كورونا» المستجد، استفاد منها 5227، حصلوا خلالها على شهادات إلكترونية، حيث تم التنويع في أنماط التعلم عن بُعد باستخدام برامج «زووم ومايكروسوفت تيم واليوتيوب».

وأضاف: قامت الجمعية بتفعيل قناة «تبادل أون لاين» عبر تطبيق التيلغرام، لنشر أكثر من 14 مقطع فيديو تثقيفياً، حيث تخطى عدد المشتركين في القناة 310 مشاركين ومشاركات من مختلف المراحل العمرية، بهدف توفير مادة تعليمية باستخدام الفيديوهات للاستفادة منها في أي وقت، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للجمعية، واستخدام تطبيق انستغرام لبث المحاضرات التعليمية والورش التدريبية مباشر.

وأشار إلى أن الجمعية بثت رحلات افتراضية لخمس وجهات سياحية عالمية عبر خرائط غوغل السياحية الافتراضية عبر برنامج الانستغرام، والتي زادت عدد المشتركين في حساب الجمعية بالبرنامج إلى 10 آلاف مشارك، لافتاً إلى أن أجندة الجمعية تستهدف تنفيذ 54 فعالية تدريبية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتفعيل المكتبة الإلكترونية كمرجع يتضمن جميع المواد العلمية للمحاضرات التدريبية.

دليل المجالس

وكشف بن عنبر عن إطلاق كتيب المواطن الرقمي الذي يتضمن الاعتبارات الوطنية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ، وإطلاق دليل جمعية الإمارات للمجالس الاجتماعية .

المنصة الإلكترونية

وأعلن بن عنبر، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لتقديم برامج تدريبية لأفراد المجتمع في مختلف المجالات طوال العام، وتتيح المنصة ميزة اقتراح النظام آلياً للبرامج التدريبية للمشارك بناءً على عمره وجنسه والحالة الوظيفية والاجتماعية.

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