الإمارات تشيد بقرار السعودية بشأن موسم الحج هذا العام

المصدر: وام

بعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعلن مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة عدم المشاركة في موسم حج هذا العام 1441 هـ الموافق 2020 م، وذلك بعد قرار المملكة اقتصار حج هذا الموسم على عدد محدود جداً من حجاج الداخل بسبب الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كوفيد - 19 .

وقد أشادت دولة الإمارات بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

ويأتي قرار المملكة للإسهام في الإجراءات الوقائية والاحترازية المبذولة لانتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد شرعنا الحنيف، فقد ربط الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم عبادة الحج بالاستطاعة التي لا تتوافر في مثل هذه الظروف.

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