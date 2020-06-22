(الطرق والمواصلات) و(البلدية) توقعان اتفاقية مستوى خدمة البنية التحتية الجيومكانية لإمارة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي اتفاقية مستوى خدمة البنية التحتية الجيومكانية لإمارة دبي وذلك في إطار التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر في الإمارة، لتحقيق خطة دبي 2021، الرامية إلى استشراف مستقبل المدينة من خلال منظور متكامل، للنهوض بالتنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور هذه الخطة، وخاصة فيما يتعلق بعناصر البنية التحتية والطرق ووسائل المواصلات العامة،

وقع الاتفاقية عن الهيئة محمد علي العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في قطاع الدعم التقني المؤسسي، ووقعتها عن بلدية دبي، مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما من أجل العمل على توفير خريطة أساس شاملة وموحّدة ومحدثة لدبي، لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية.

وأشاد محمد علي العوضي سروره بتوقيع هذه الاتفاقية الحيوية مع شريك استراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات مثل بلدية دبي، التي تلعب دورا مهما وحيويا في التقدّم الحاصل في إمارة دبي ومساهمتها الفاعلة في صياغة واستشراف مستقبل الإمارة بما تقدّمه من خدمات لجميع هيئات ومؤسسات حكومة دبي ومنها هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى خدماتها ودعمها لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وقال العوضي: "نحن مسرورون جدا لتوقيع هذه الاتفاقية، التي توحّدُ جهود الطرفين في جميع المجالات ومنها مجال خدمة البنية التحتية الجيومكانية لإمارة دبي لإسعاد سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين والسائحين والزائرين القادمين إليها من جميع بلدان العالم. وتُسهِمُ هذه الاتفاقية كذلك في الاستفادة من الخدمات، التي يقدمها الطرفان بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما، وتطوير وتعزيز العمل المشترك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما. كما أنها تُسهِمُ في توسيع وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون المستمر بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة لهما وتعزيز دوريهما في بناء مستقبل دبي."

بدورها، قالت مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: "تعتبر الخرائط والبيانات الجيومكانية أداة في غاية الأهمية لاتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال في مجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والطرق والمواصلات وجودة الحياة والأمن والصحة، بما يسهم في تقديم الخدمات الذكية وتعزيز النمو الاقتصادي واستشراف المستقبل وزيادة مستوى التنافسية الدولية والريادة.

ويعد مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي بحسب قانون تأسيسه قانون (6) لعام 2001 مصدراً رسمياً وحيداً للبيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية بما يشمل التخطيط العمراني وتشريعات البناء والعنونة وشبكات الطرق والخدمات والنموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد والصور الجوية.

ويهدف المركز إلى توفير توأم رقمي لدبي (Digital Twin) وهو عبارة عن هو نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت بدءاً من المخططات الرئيسية إلى التفاصيل الداخلية للمباني مروراً بجميع المعالم كالطرق والأشجار والجسور والمساحات الخضراء وخطوط الخدمات، ووصولاً إلى تفاصيل الوحدات السكنية. توفر تلك النسخة الرقمية جميع المعلومات اللازمة لتخطيط وإدارة المدينة وتقديم الخدمات الذكية بشكل فعال وخاصة بعد تعزيزها بتقنيات إنترنت الأشياء وربطها بالمعلومات الآنية" كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات وبالدور المتميز الذي تلعبه الهيئة في التعاون المثمر مع المركز في مختلف المشاريع والمبادرات.

وفي إطار الاتفاقية سيقوم كل طرف بتحديد نوعية الخدمات التي يلتزم بتقديمها للطرف الثاني، ومستوى تقديم الخدمة وتحديد الشروط التي تخضع لها الخدمة ومسؤوليات كل طرف كما هو موضح في بنود هذه الاتفاقية. حيث تشمل الخدمات توفير وتبادل الخرائط والبيانات والمعلومات الجغرافية، وتكامل الأنظمة الجيومكانية وتطوير تطبيقات ذكية وتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات الاستشارية وبناء القدرات والربط الالكتروني بين الطرفين.

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