بدء امتحانات الثانوية العامة لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 -2020 عن بعد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، وتحت إشراف إدارة تعليم وتدريب النزلاء.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الامتحانات لهذا العام تأتي في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19"، وللالتزام بالتباعد الجسدي وتحقيق الحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، ارتأت الإدارة العامة أن تكون امتحانات الثانوية العامة للنزلاء عن بعد.

وأوضح أن الإدارة فتحت باب التسجيل لتعليم المنازل للطلبة النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية.

وأكد العميد الشمالي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المعاملة الإنسانية للنزلاء، وتأكيد حقوقهم الاجتماعية في مساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، ليعولوا أنفسهم بعد فترة العقوبة وقضاء المدة المحكوم بها عليهم، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، ما يدل على الإرادة والعزيمة الأكيدة في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.

وأوضح أن دور المؤسسات العقابية لا يقتصر على عزل الجاني عن المجتمع فقط، بل يتضمن إصلاحه وتأهيله لحياة اجتماعية شريفة، لذلك عمدت الإدارة على توفير كل الإمكانات للنزيل لاستغلال طاقته عبر البرامج التعليمية والتدريبية في العديد من المجالات، ومن ضمنها فتح باب الدراسة للراغبين في استكمال مراحلهم الدراسية.

وبيّن العميد الشمالي أن الإدارة العامة وفّرت الأجواء الملائمة لأداء هذه الامتحانات بصورة تُمكن النزلاء من اجتيازها، إذ قامت بتنظيم محاضرات ودروس عن بعد بالتعاون مع الشركاء لإعداد وتأهيل النزلاء للامتحانات النهائية.

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