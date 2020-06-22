القوات الجوية تنفذ استعراضاً جوياً احتفاءً بالعاملين في الخطوط الأمامية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قام سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالمرور فوق عددٍ من منشآت الرعاية الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وأداء استعراض جوي مميز، تعبيراً عن تقديرهم واحتفائهم بطواقم العمل في "صحة" والذين يضطلعون بدور محوري في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس «كوفيد-19».

وقد بدأ الاستعراض فوق منشآت للرعاية الصحية في العاصمة أبوظبي، بتحيةً للأطباء وطواقم التمريض والعمل والمتطوعين، وتقديراً لجهودهم وتفانيهم في مهامهم.

وقام سرب "فرسان الإمارات" بالمرور فوق عددٍ من المنشآت يوم الأحد تحية للعاملين بها، والتي شملت كلاً من مستشفى الرحبة ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الإمارات الإنسانية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى العين ومركز الفحص بمدينة زايد الرياضية. وسيقوم السرب الجوي بتحية العاملين بمستشفى الظفرة بمدينة زايد اليوم الاثنين.

ويأتي الاستعراض الذي قام به سرب «فرسان الإمارات» إطار مبادرة من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن تقديرها لطواقم الأطباء والتمريض.

وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة الإمارات، فقد أطلقت المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة عدداً من مبادرات الشكر والتقدير لدعم طواقم العمل الطبية.

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