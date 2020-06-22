خبر مفرح.. خلو مستشفيات ميديكلينيك في أبوظبي من حالات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مستشفيات ميديكلينيك اليوم في إمارة أبوظبي خلوها من حالات "كوفيد-19" بعد أن قدمت خلال الأشهر السابقة الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بالتعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي.

وباشرت المستشفيات الأربع التابعة لمجموعة ميديكلينيك تقديم جميع الخدمات الطبية للمجتمع في العيادات الخارجية والعمليات. كما قامت ميديكلينيك بإدارة مستشفيات أخرى مخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19، منها مستشفى يونيفيرسال التي أصبحت أيضاً خالية من المرضى.

ويأتي الإنجاز ليعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد نجاح استراتيجية تكثيف الفحوصات في زيادة الكشف المبكر عن الحالات المصابة والحد من انتشار الفيروس وتخفيض عدد الحالات التي بحاجة للإدخال إلى المستشفيات.

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