انخفاض الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات بأبوظبي إلى أقل من 1 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني انخفاضاً في نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات، لتصل إلى أقل من 1 % في مدينة أبوظبي، وستستمر الحملة لتحقيق النسبة ذاتها في العين والظفرة خلال الـ14 يوماً القادمة.

وستواصل اللجنة ودائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها لتوفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وتدعو أفراد المجتمع إلى استمرار التزامهم وتعاونهم، بما يحافظ على الإنجازات المحققة ومعايير الصحة العامة.

وبحسب مكتب أبوظبي الاعلامي، تبدأ غداً المرحلة 13 من حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوض 9، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس «كوفيد 19». وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

كما تبدأ المرحلة الرابعة لحملة تعقيم منطقة صناعية العين، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس «كوفيد 19».

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