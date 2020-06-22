حاكم رأس الخيمة يحث الموظفين على تقديم الأفضل مع الالتزام بمعايير السلامة

المصدر: رأس الخيمة - وام

حث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، موظفي الإمارة على ضرورة مواصلة العمل وتقديم الأفضل وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة كافة.

جاء ذلك عبر رسالة خاصة من خلال تقنية الفيديو فاجأ بها سموه الموظفين في إمارة رأس الخيمة، في مقار عملهم وعكست حرصه واهتمامه بصحة وسلامة أبنائه الموظفين، تزامناً مع بدء العودة التدريجية إلى العمل بعد فترة قصيرة من العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحملت رسالة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الكثير من المعاني الإنسانية والمشاعر الأبوية الصادقة التي عبر من خلالها عن فخره واعتزازه بأبناء وبنات الإمارة المخلصين الذين أكدوا بالقول والفعل محبتهم لوطنهم واستعدادهم للبذل والعطاء بجد وعزيمة في كل الأوقات، وأن المرحلة القصيرة الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك على أن معدن الإنسان الأصيل يظهر وقت التحديات.

وتضمنت الرسالة إشادة سموه بإخلاص الموظفين وتفانيهم وجهودهم الدؤوبة التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة القطاعات الحيوية في الإمارة تأدية عملها على أكمل وجه.

وقال سموه: «أشكركم على إبراز الصورة الحقيقية لدولة الإمارات وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات.. عودتكم اليوم إلى مكاتبكم هي تأكيد على استمرارية الحياة ورسالة تظهر عزمكم وإصراركم على العطاء والوفاء للوطن.. أنتم تثبتون اليوم أصالة معدنكم وقوة عزيمتكم.. وأنا فخور برؤية كل واحد منكم وهو يؤدي واجبه في ميادين العمل و الإنتاج».

وأضاف سموه: «أتوجه بالشكر إلى أبطالنا من أفراد الطاقم الصحي على ما أظهروه من التزام تجاه مهنتهم، وعلى ما قدموه من تضحيات مشرفة ستبقى قدوة لأجيالنا المقبلة وإلى جميع فرق العمل التي كانت على قدر التحدي وقدمت دروساً يقتدى بها في أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعكس صورة دولة الإمارات الحقيقية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.. لقد أظهرت هذه الأزمة عمق التلاحم بين أبناء الإمارات مواطنين ومقيمين، والتفافهم حول قيادتها واستعداد الجميع لتقديم كل ما يملك من أجل إعلاء راية الوطن».

وقال سموه: «هذه الأزمة العالمية أثبتت صحة خيارنا في الاستثمار ببناء الإنسان، الأمر الذي أتاح لنا مرونة كبيرة في التعامل مع تداعياتها فقد رأينا العمل عن بعد بطريقة سلسة وسريعة مع الحفاظ على جودة وكفاءة العمل.. ويرجع السبب في هذا إلى سنوات من العمل الدؤوب المتراكم منذ قيام الاتحاد وحتى يومنا هذا، وها نحن اليوم نجني ثمار ما غرسناه».

ودعا سموه الموظفين إلى مواصلة بذل الجهود التي تسهم في الارتقاء بجودة العمل، وتعزز ثقة المجتمع بمنظومة العمل ودورها في توفير خدمات مبتكرة ومتطورة تخدم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وأضاف سموه: «بجهودكم هذه ومثابرتكم سنعطي في الإمارات صورة مميزة نفتخر بها جميعاً، فالوصول إلى هدفنا المنشود هو محصلة نجاح ومساهمة كل فرد منكم».

وقال سموه: «كلي ثقة بقدرتنا على تجاوز هذه الأزمة، وهذه الثقة نابعة من إيماني بكم وبالجهود التي تبذل على مستويات العمل كافة في الإمارة».

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