توجيه بالتحقيق في شكوى مواطنة على «اتحادية الكهرباء»

المصدر: دبي - البيان

وجّه معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتحقيق خلال 24 ساعة في المقطع المرئي المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تشتكي فيه مواطنة من بعض إجراءات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.

وأكد معاليه، أن كافة ملاحظات المواطنة في المادة المرئية محل تقدير واهتمام مباشر منه، وقد تم التوجيه بالتواصل معها وتقديم الخدمة لها بصورة متكاملة، إلى جانب تقييم الإجراءات وتطوير آليات جديدة لخدمة كبار المواطنين باعتبارهم ركيزة مجتمع الإمارات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، فيديو مصوراً لمواطنة برفقة زوجها من كبار المواطنين في رأس الخيمة تشكو انقطاع الكهرباء عن منزلها الذي تسكنه خلال فترة الظهيرة، بسبب تراكم قيمة الفاتورة، نتيجة لالتزامهم المنزل لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأكدت المواطنة (60 عاماً) برفقة زوجها (65 عاماً) خلال الفيديو أمام مكتب الهيئة في رأس الخيمة، عدم خروجهما من المنزل طيلة 4 أشهر خوفاً من الإصابة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى عدم استلامها الفاتورة الورقية خلال تلك الفترة، أو أي تحذير برسالة نصية أو اتصال هاتفي أو زيارة المندوب لإخطارهم بأهمية دفع قيمة الاستهلاك قبل قطع الكهرباء عن منزلهم.

وأشارت إلى أنها اضطرت للخروج من المنزل لدفع قيمة فاتورة الاستهلاك المتأخرة بهدف إرجاع الخدمة خاصة خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات حرارة الطقس، وعدم قدرتهم على الاستمرار بالبقاء في المنزل في ظل انقطاع الكهرباء عن مكيفات المنزل، مؤكدة التزام أبنائها في منازلهم ومنهم من هو في عمله، مطالبة بضرورة إعادة إرسال الفواتير إلى المنازل.

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