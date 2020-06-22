القوات المسلحة تبدأ مبادرة التحليق على المستشفيات

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي على عدد من المستشفيات في الدولة وتستمر ثلاثة أيام.

تأتي المبادرة ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي في الدولة كافة من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين والذين يعملون على مدار الساعة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) باذلين أقصى جهودهم وطاقاتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات.

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