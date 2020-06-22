الإمارات تدير تحدّي «كورونا» بحرفيّة وتقلّص الإصابات إلى 12208 حالات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

منذ تسجيل الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» في الدولة في 29 يناير الماضي والتي كانت لعائلة صينية قادمة من مدينة ووهان الموبوءة آنذاك، أي قبل 5 أشهر تقريباً، طبقت الإمارات نموذجها الفريد في التعاطي مع تداعيات الفيروس وفق خطط وبرامج استباقية مدروسة تعاملت مع الفيروس بمهنية وحرفية في كل مرحلة من مراحله.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية حول فيروس «كوفيد ـ 19» في الدولة، فقد تمكنت الإمارات من تحييد الفيروس، حيث لم يتبقَ من الإصابات في الوقت الحالي داخل الدولة إلا 12 ألفاً و208 مصابين بالفيروس وجميعهم يتلقون الرعاية الصحية، وذلك بعد ارتفاع حالات الشفاء إلى 32 ألفاً و415 حالة من أصل 44 ألفاً و925 حالة إصابة، بنسبة شفاء بلغت 72% وهي من بين أعلى نسب الشفاء على مستوى العالم.

كما تشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة الوفاة جراء كورونا إلى أقل من 0.7% بواقع 302 وفاة من أصل 44.9 ألف إصابة وهي من بين أقل نسب الوفاة على مستوى العالم.

وتظهر البيانات الإحصائية أن الإمارات من بداية شهر مارس وحتى الآن وسعت نطاق فحوص «كوفيد ـ 19» تدريجياً ليصبح متاحاً لجميع أفراد المجتمع وبالمجان للغالبية العظمى، وتشير الإحصائيات المتعلقة بالفحوص إلى أن مراكز الفحص تمكنت خلال الـ20 يوماً الماضية من إجراء فحوص لما يزيد على 816 ألف شخص، كما غطت الفحوص الإجمالية أكثر من ربع سكان الدولة.

ارتفاع حالات الشفاء

تشير بيانات شهر يونيو الجاري إلى أن يومي 10 و11 من الشهر شهدت حالات الشفاء ارتفاعاً كبيراً لم تحدث من قبل حيث بلغت 1277 حالة شفاء في 10 يونيو و1217 حالة في 11 يونيو، وفي بداية الشهر كانت نسبة حالات الشفاء 52% وفي 18 يونيو ارتفعت النسبة إلى 69%.

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