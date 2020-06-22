مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن تعقد 246 حلقة عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تقريراً متضمناً إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أعلنت المراكز عن عقدها 246 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم عن بعد من خلال التقنيات والبرامج الالكترونية المتطورة، حيث انتظم في هذه الحلقات 3564 طالباً من المنتسبين للمراكز.

وتوجت مراكز مكتوم 25 طالباً أتموا حفظ كتاب الله كاملاً، منهم 17 طالباً عبر منصة تعليم القرآن عن بعد، و8 طلاب بداية العام الجاري بشكل مباشر، في حين بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الإجازة بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 5، منهم 3 طلاب عن بعد، وطالبان بشكل مباشر بداية العام، حيث أشرف على الطلاب نخبة من المحفظين المتخصصين عن بعد البالغ عددهم 218.

وتم تحويل عملية الإشراف على الحلقات من قبل الموجهين والموجهات إلى تقنية المتابعة والتقييم عن بعد وبلغ عدد زيارات الموجهين والموجهات إلى الحلقات الكترونياً 6057 زيارة إشرافية وتقييمية.

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