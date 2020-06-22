«الداخلية» تنظم 3 ورش لتعزيز جودة الحياة واستقرار المجتمع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب المفتش العام 3 ورش عمل - عن بعد - ضمن مبادرة «جودة الحياة.. لأمن وسلامة المجتمع».

ونشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مقطعاً مرئياً يتضمن مشاهد من ورش العمل التي تم تنظيمها خلال الأيام الماضية.

وشهد الأسبوع الأول من المبادرة ورشة عمل بعنوان «دور الأمن الرقمي في تعزيز جودة الحياة واستقرار المجتمع»، قدمها الدكتور إبراهيم المياحي، وأدارتها مريم يعقوب البلوشي، بينما تناولت الورشة الثانية التي قدمها الدكتور محمد عبدالكريم موضوع «صناعة القائد الفعال في بيئة العمل» وأدارها الإعلامي فهد هيكل.

وتناولت الورشة الثالثة موضوع «الأسرة الإيجابية في ظل كورونا» وشاركت فيها ناعمه عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي النائب الثاني لرئيس المجلس، وشريفة موسى حسن المازمي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأدارها الإعلامي محمد المناعي.

وتتواصل فعاليات مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع» التي تستمر مدة شهرين بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج كالورش الأكاديمية والبرامج والمسابقات.

جودة الحياة

كان اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، قد قام بتدشين مبادرة «جودة الحياة.. لأمن وسلامة المجتمع» تعزيزاً لثقافة الأمن الرقمي والسعادة والإيجابية إلى جانب التركيز على المفاهيم الصحية والنفسية والرياضية في نحو ثقافة حياة صحية تعزز فيها الممارسات الإيجابية.

وأكد الريسي أن الإمارات سبقت العديد من دول العالم في بناء منظومة تعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات في مختلف المجالات من خلال استراتيجيات تضمن استدامة التطور والابتكار والإبداع.

نموذج متميز

وأوضح خلال مقطع مرئي بثته وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أن الدولة قدمت نموذجاً متميزاً من العمل المتوازن في معالجة ومواجهة الأزمات بصورة شهد لها العالم.

كما نشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مقطعاً مرئياً يتضمن تفاصيل المبادرة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفعاليات المستمرة على مدار شهرين ومن بينها ورش تثقيفية حول محاور المبادرة ومسابقات وبرامج رياضية تقدم تمارين عن بعد، وبرامج صحية تستهدف تعزيز الثقافة والممارسات الصحية وسبل تعزيز المناعة الشخصية.

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